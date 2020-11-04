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Sivil Savunma'dan Değirmenlik'te tatbikat

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Değirmenlik Belediyesi personelinin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta deprem ve yangın esnasında binalarda mahsur kalanların tahliye edilmesi senaryoları uygulandı

Sivil Savunma'dan Değirmenlik'te tatbikat

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Değirmenlik Belediyesi başkanlık binasında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Değirmenlik Belediyesinden verilen bilgiye göre, olağanüstü durumlara hazırlık amacıyla  Değirmenlik Belediyesi personelinin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta deprem ve yangın esnasında binalarda mahsur kalanların tahliye edilmesi senaryoları uygulandı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına, Sivil Savunma Lefkoşa Bölge Müdürü Alkın Gedikoğlu’na, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekibine ve tatbikata katılan personeline teşekkür etti.

Başkan Karavezirler, insanların her zaman bilgi dağarcıklarının taze kalabilmesi için tatbikatların sık  yapılması gerektiğini söyledi. 

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