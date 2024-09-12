banner913
banner932
İskele -Ercan yolunda kaza...
İskele -Ercan yolunda kaza...
93 0
Her zaman kalbimizde olacak
Her zaman kalbimizde olacak
22 0
 
Acil servis böyle mi olmalı?
Acil servis böyle mi olmalı?
35 0
Klasikler büyük rallide buluşuyor
Klasikler büyük rallide buluşuyor
21 0
Yarın sağanak bekleniyor
Yarın sağanak bekleniyor
80 0
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
31 0
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
27 0
banner1032

Şirinevler’de pazar günü Gonnara Festivali var

banner1020

banner1045
Şirinevler’de pazar günü Gonnara Festivali var
banner971
Dikmen Belediyesi ile Şirinevler Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen “3. Şirinevler Gonnara Festivali” pazar günü yapılacak.
Şirinevler köy meydanında 09.00-23.00 saatleri arasında olacak festival kapsamında stantlar kurulacak, çocuklar için etkinlikler düzenlenecek, "Arzı Endam" defilesi gerçekleştirilecek.

Halk ve Latin dans gösterileri yapılacak, tavla turnuvası organize edilecek ve Salt müzik gurubu konser verecek.
Festival sırasında konuklar hellim ve sucuk yapımını da izleyebilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.