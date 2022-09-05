Şirinevler’de Gonnara Festivali'yle renklenecek

Şirinevler köyünde ilk kez “Gonnara Festivali” düzenleniyor. 11 Eylül Pazar yapılacak festivalde birçok etkinlik yer alacak

Şirinevler köyünde 11 Eylül Pazar günü “Gonnara Festivali” düzenleniyor.

Dikmen Belediyesi’ne bağlı Şirinevler’de ilk kez düzenlenecek festival saat 10.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek.

Şirinevler Muhtarlığı’nın Dikmen Belediyesi ile iş birliği içinde düzenleyeceği “Gonnara Festivali”nde, bölgede yaygın yetişen gonnara yanında Kıbrıs’a özgü ürünlerin satışı ve tanıtımı yapılacak.

Saat 10.00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak festivalde, Dikmen Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Yakındoğu Dans Grubu 1, çocukların mani atışmaları, Yakındoğu Dans grubu 2, Yakındoğu Dans Grubu 3 gösterileri yer alacak.

Lefkoşa Jimnastik Federasyonu ekibinin gösterisinin ardından Grup Akdeniz konser verecek.

Oyunların ardından Gardaşlar Müzik Grubu konser sunacak.

Eski Kıbrıs gelinliklerinin sunulacağı “Beyazın Büyüsü Kıyafet Defilesi”nin ardından Zeki Karahanoğlu şarkılarıyla sahne alacak.

Festivalde hellim, gullurikya, sucuk yapımı canlı olarak izlenebilecek; herse, üzüm sucuğu, üzüm pekmezi de dahil Kıbrıs’a özgü pek çok ürünün kurulacak stantlarda yer alacak.

Şirinevler Gonnara Festivali’nde ziyaretçilerin eğlenebilmesi için çocuklara yönelik oyun parkı ve yüz boyama etkinlikleri de yer alacak.



