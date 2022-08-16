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Şirinevler “Gonnara Festivali”ne hazırlanıyor

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Şirinevler köyünde 11 Eylül Pazar günü “Gonnara Festivali” yapılacak

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Şirinevler “Gonnara Festivali”ne hazırlanıyor

Şirinevler köyünde 11 Eylül Pazar günü “Gonnara Festivali” düzenleniyor.
Dikmen Belediyesi’ne bağlı Şirinevler’de ilk kez düzenlenecek festival için hazırlıklar sürüyor.
Şirinevler Muhtarlığı’nın Dikmen Belediyesi ile iş birliği içinde düzenleyeceği “Gonnara Festivali”nde, bölgede yaygın yetişen gonnara yanında Kıbrıs’a özgü ürünlerin satışı ve tanıtımı yapılacak.
Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli, yaptığı açıklamada, köylerinde bugüne kadar herhangi bir festival veya özel gün düzenlenmediğini, bu boşluğu gidermek için yaptıkları çalışmayla Gonnara Festivali düzenleme fikrinin doğduğunu söyledi.
Dikmen Belediyesi’yle iş birliği içinde organizasyon için çalıştıklarını kaydeden Pilli, 11 Eylül Pazar günü 10.00’da başlayacak Gonnara Festivali’nde, bölgede çok yetişen ve sevilen bir meyve olan gonnaranın toplanıp satışa sunulacağını anlattı.
Pilli, festivalde ayrıca hellim ve gullirikya yapımının da canlı olarak izlenebileceğini; herse, üzüm sucuğu, üzüm pekmezi de dahil Kıbrıs’a özgü pek çok ürünün kurulacak stantlarda yer alacağını bildirdi.
Köylüler yanında dıştan gelecek kişilerin de stantlar kurabileceğini; ziyaretçilerin konserler ve dans gruplarını izleyebileceğini, çocuklar için oyun parkı, dans, yüz boyama etkinlikleri planladıklarını anlatan Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli, festivalde yer alacak en önemli etkinliklerden birinin de Kıbrıs’ta geçmişte düğünlerde gelinlerin giydiği gelinliklerin sergileneceği bir defile olacağını açıkladı.
 
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