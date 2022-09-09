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Şirinevler Gonnara Festivali Pazar yapılıyor

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Şirinevler Gonnara Festivali pazar günü yapılıyor. Festivalde gonnaranın tanıtımı ve satışı yapılacak; Kıbrıs’a özgü ürünler satılacak, hellim, gullurikya ve sucuk yapımı canlı izlenebilecek

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Şirinevler Gonnara Festivali Pazar yapılıyor

Şirinevler Gonnara Festivali pazar günü yapılıyor. Festivalde gonnaranın tanıtımı ve satışı yapılacak; Kıbrıs’a özgü ürünler satılacak, hellim, gullurikya ve sucuk yapımı canlı izlenebilecek. Festivalde eski gelinlikler defilesi de sunulacak

Dikmen Belediyesi’ne bağlı Şirinevler’de ilk kez düzenlenen festival saat 10.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek.

Şirinevler Muhtarlığının Dikmen Belediyesi ile iş birliği içinde düzenlediği “Gonnara Festivali”nde, bölgede yaygın yetişen gonnara yanında Kıbrıs’a özgü ürünlerin satışı ve tanıtımı yapılacak.

Saat 10.00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak festivalde, Dikmen Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Yakındoğu Dans Grubu 1, çocukların mani atışmaları, Yakındoğu Dans grubu 2, Yakındoğu Dans Grubu 3 gösterileri yer alacak.

Lefkoşa Jimnastik Federasyonu ekibinin gösterisinin ardından Grup Akdeniz konser verecek.

Oyunların ardından Gardaşlar Müzik Grubu konser sunacak. Eski Kıbrıs gelinliklerinin sunulacağı “Beyazın Büyüsü Kıyafet Defilesi”nin ardından Zeki Karahanoğlu şarkılarıyla sahne alacak.

Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli’nin, TAK’a yaptığı açıklamaya göre, festivalde hellim, gullurikya, sucuk yapımı canlı olarak izlenebilecek; herse, üzüm sucuğu, üzüm pekmezi de dahil Kıbrıs’a özgü pek çok ürün kurulacak stantlarda yer alacak.

Şirinevler Gonnara Festivali’nde ziyaretçilerin eğlenebilmesi için çocuklara yönelik oyun parkı ve yüz boyama etkinlikleri de yer alacak.

Şirinevler Muhtarı Pilli, halkı 11 Eylül'de festivali ziyaret etmeye davet etti.

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