Sıradışı Sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi

Kıbrıs Türk Sıradışı Sanatçılar Derneği, İskele Boğazında 1. Emek El Emeği Etkinliği düzenledi.

1.Emek El Emeği Etkinliğinden elde edilen gelirin belli bir miktarı ise İskele Gönüllüleri tarafından Hayvan Kurtarma Derneğine bağışta bulunuldu.

Kıbrıs Türk Sıradışı Sanatçılar Derneği Başkanı Müjde Şener etkinlikte yaptığı açıklamada, “Hayvan severlerin barınaklara daha çok destek olması gerekir. Toplumun duyarsızlığına karşı birlik olunmalıdır.

Çocuklarımızın, yetişkinlerin, yaşlıların, hastaların en iyi arkadaşı olan hayvanlara karşı bilinçli bilgi donanımımız olduğu takdirde onları sahiplenişimiz de farklı olacak, bu hayvanları barınaklara bırakmamıza engel olacaktır.

Gönül isterdi ki daha fazlasına yetişebilelim. Biz kazandıkça katkı olmayı seviyoruz. Dernek bünyemizdeki desteklerimizin doğru adrese gitmesi taraftarıyız. Öyle de oluyor.

Şimdiden sonra onlar için birlikte neler yapabileceğimizi planlıyoruz. Nasıl hareket edersek onlara tam destek olabiliriz, diye düşünüyoruz. Birlik içinde olursak can dostlarımız için yapabileceklerimiz artar.” açıklamasını yaptı.

