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Sibel Tatar, lavanta hasadına katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen “Lavanta Hasadı Etkinliği”nin açılışını gerçekleştirdi.

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Sibel Tatar, lavanta hasadına katıldı

Üreticilerle birlikte hasat etkinliğine katılan Sibel Tatar açılışta gerçekleştirdiği konuşmada, toplumsal fayda sağlayacak tüm projelere destek verilmesinin bir gereklilik olduğunu vurguladı.
Lavantanın görsel güzelliği yanında, ekonomik açıdan da değerli bir ürün olduğunu; kozmetik ve parfüm sanayii yanında ilaç sanayide de kullanıldığının altını çizen Sibel Tatar, bölgedeki lavanta yetiştiriciliğinin turizm açısından önemli katkılar sağlayacağını belirtti.
Sibel Tatar, Tatlısu Belediye Başkanı Orçan’ın ticari ve ekonomik vizyon ve zekasının oldukça güçlü olduğunu ifade ederek, yerel yönetimlerde bunun önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.
Isparta şehrinde lavanta üretiminin bölgenin kaderini nasıl değiştirdiğine işaret eden Sibel Tatar, bugün, Türkiye’nin lavanta üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu belirtti.
Lavantanın sonsuz aşkın ve sadakatin de bir simgesi olduğuna belirterek, lavanta üretiminin hem Tatlısu, hem de ülkeye şans getirmesini temenni eden Sibel Tatar, Tatlısu’daki bu üretimin diğer bölgelere de ilham kaynağı olması gerektiğini söyledi.
Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da gerçekleştirdiği konuşmada, Sıfır Atık Projesi’ni Sibel Tatar’la birlikte yürüttüklerini vurgulayarak “Sibel Tatar’ın sosyal projelere ve girişimlere her zaman çok büyük destek verdiğini gözlemliyorum. Bu oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

 
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