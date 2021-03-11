Seyahat acenteleri Başbakanlık önünde helva dağıtacak

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi, yarın Başbakanlık önünde eylem ve “turizm sektörününün öldüğü” gerekçesiyle temsili helva dağıtımı yapacak.

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, eylem çerçevesinde saat 12.45’de basın açıklaması yapılacak, ardından “Fatiha okunup helva dağıtılacak”.

Açıklamada, “Son 1 yıldır koronadan dolayı komada olan turizm sektörünün çıkış yolu planlı aşılanma ve planlı açılım idi. Maalesef olmadı. Yoğun bakımda olan sektörün fişi çekildi. Birçok kişiye ekmek kapısı olan sektörün çalışanları öksüz kaldı. Allah Rahmet eylesin. Yaslı sektör üyelerine sabırlar diliyoruz” denildi.