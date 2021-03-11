banner583
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
11 0
Çiçekçilerin yüzü güldü
Çiçekçilerin yüzü güldü
53 0
 
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
24 0
Sanat camiasının acı kaybı
Sanat camiasının acı kaybı
158 0
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
172 0
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
35 0
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
24 0
banner529
banner570

Seyahat acenteleri Başbakanlık önünde helva dağıtacak

banner476

Seyahat acenteleri Başbakanlık önünde helva dağıtacak
Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi, yarın Başbakanlık önünde eylem ve “turizm sektörününün öldüğü” gerekçesiyle temsili helva dağıtımı yapacak.
Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, eylem çerçevesinde saat 12.45’de basın açıklaması yapılacak, ardından “Fatiha okunup helva dağıtılacak”.
Açıklamada, “Son 1 yıldır koronadan dolayı komada olan turizm sektörünün çıkış yolu planlı aşılanma ve planlı açılım idi. Maalesef olmadı. Yoğun bakımda olan sektörün fişi çekildi. Birçok kişiye ekmek kapısı olan sektörün çalışanları öksüz kaldı. Allah Rahmet eylesin. Yaslı sektör üyelerine sabırlar diliyoruz” denildi.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.