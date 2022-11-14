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Sevgi Evi Projesi ve Yeni Lapta Huzurevi temel atma törenleri yarın

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Sevgi Evi Projesi ve Yeni Lapta Huzurevi temel atma törenleri yarın
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı işbirliğinde hayata geçecek Sevgi Evi Projesi’nin temel atma töreni yarın saat 14.00’te yapılacak.

Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu, Halk Bank Çemberi karşında yer alan Sevgi Evi Projesi’nin temel atma törenine Başbakan Ünal Üstel de katılacak.



Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile  Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği işbirliğinde inşa edilecek Yeni Lapta Huzurevi binasının temel atma töreni de yarın yapılacak.

Lapta Huzurevi’nde (Lapta Stadyumu Yanı) saat 15.30’da yapılacak temel atma törenine Başbakan Ünal Üstel de katılacak.



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