Sesli Kitap ailesi büyüyor

Limasol Bankası bu hafta da Esentepe İlkokulu ile Mini Adımlar Okul Öncesi ve Anaokulu’ndaydı

Limasol Türk Kooperatif Bankası, çocuklara armağan ettiği Sesli Kitap Projesi’ni İlköğretime taşımaya devam ediyor. Güzelyurt Barış ve Güzelyurt Özgürlük İlkokulları ile başlayan ziyaretler, Şht. İlker Karter İlkokulu, Lucky Duck Learning Center, Gazi Mağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu, EMAA Başkent Sanat Merkezi, Değirmenlik İlkokulu , Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Cihangir Düzova İlkokulu, Balıkesir Meriç Merkez İlkokulu ve Eşref Bitlis İlkokulu ile sürdü. Sesli Kitap Projesi ziyaretleri kapsamında bu hafta da Esentepe İlkokulu ile Mini Adımlar Okul Öncesi ve Anaokulu ziyaret edildi.

Limasol Türk Kooperatif Bankası ekibi Sesli Kitap Projesi’ni daha fazla çocuğa ulaştırmak amacı ile ziyaretlerde hem öğretmen hem de öğrenciler ile biraraya gelip ücretsiz olarak sesli kitaplara nasıl ulaşılacağı konusunda bilgi aktarmaya devam ediyor.

Limasol Türk Kooperatif Bankası yaptığı açıklamada, Sesli Kitap Projesi’nde alanında uzman birçok kişi ile çalışıldığını, projede Kıbrıs’a özgü yerel öykülerin de olduğunu ve projenin daha fazla çocuğa ulaşması için tanıtma etkinliklerinin ilerleyen günlerde de devam edeceğinin altını çizdi.

