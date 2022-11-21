banner875
banner815
17 0
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
10 0
 
Haspolat İlkokulu’nun ilk emeklisi Bacavuz
Haspolat İlkokulu’nun ilk emeklisi Bacavuz
95 0
FOGEM Alikko ile Caher’i sahneledi
FOGEM Alikko ile Caher’i sahneledi
7 0
Gençler, Mormenekşe’yi evinde morarttı
Gençler, Mormenekşe’yi evinde morarttı
45 0
DriftNEU’da yıldızlar geçidi yaşanacak
DriftNEU’da yıldızlar geçidi yaşanacak
11 0
TUFAD Mehmet Harmancı'yı konuk etti
TUFAD Mehmet Harmancı'yı konuk etti
133 0
banner878

Sesli Kitap ailesi büyüyor

banner476

Limasol Bankası bu hafta da Esentepe İlkokulu ile Mini Adımlar Okul Öncesi ve Anaokulu’ndaydı

banner825
Sesli Kitap ailesi büyüyor
Limasol Türk Kooperatif Bankası, çocuklara armağan ettiği Sesli Kitap Projesi’ni İlköğretime taşımaya devam ediyor.  Güzelyurt Barış ve Güzelyurt Özgürlük İlkokulları ile başlayan ziyaretler, Şht. İlker Karter İlkokulu, Lucky Duck Learning Center, Gazi Mağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu, EMAA Başkent Sanat Merkezi, Değirmenlik İlkokulu , Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Cihangir Düzova İlkokulu, Balıkesir Meriç Merkez İlkokulu ve Eşref Bitlis İlkokulu ile sürdü. Sesli Kitap Projesi ziyaretleri kapsamında bu hafta da Esentepe İlkokulu ile Mini Adımlar Okul Öncesi ve Anaokulu ziyaret edildi.
Limasol Türk Kooperatif Bankası ekibi Sesli Kitap Projesi’ni daha fazla çocuğa ulaştırmak amacı ile ziyaretlerde hem öğretmen hem de öğrenciler ile biraraya gelip ücretsiz olarak sesli kitaplara nasıl ulaşılacağı konusunda bilgi aktarmaya devam ediyor.
Limasol Türk Kooperatif Bankası yaptığı açıklamada, Sesli Kitap Projesi’nde  alanında uzman birçok kişi ile çalışıldığını, projede Kıbrıs’a özgü yerel öykülerin de olduğunu ve  projenin daha fazla çocuğa ulaşması için tanıtma etkinliklerinin ilerleyen günlerde de devam edeceğinin altını çizdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.