Serdarlı İlkokulu'ndan Meclis'e ziyaret

80 öğrenci,9 öğretmen ve müdür eşliğinde Cumhuriyet Meclis’ini ziyaret eden Serdarlı İlkokulu, Meclis’in işleyişi hakkında bilgiler aldı

Serdarlı İlkokulu’ndan öğrenciler, Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, 80 öğrenci, 9 öğretmen ve müdürleri eşliğinde Cumhuriyet Meclis’ini ziyaret etti. Ziyarette, Meclis’in işleyişi hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

Çocuklar ile bir araya gelen Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, onlara hitap ederek, “Kıbrıs Türk halkının zulümlerden ve katliamlardan kurtulduğunu, Türkiye ve Türk ordusunun Kıbrıs’ta hiçbir zaman işgalci olmadığını” söyledi.

Türkiye'ye her zaman bağlı olduklarını dile getiren Töre, bunun için Türkiye’nin bütün Milli Bayramlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kutlandığını belirtti.

Öğrencilerden Atatürk’ü iyi anlamalarını isteyen Töre, onlardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Anavatan Türkiye’ye her zaman sahip çıkmalarını istedi. Öğrencilerin içerisinde yarın Meclis’te görev yapacak Milletvekilleri de olacağını ifade eden Töre, öğrencilerden yüksek ideallere sahip olmalarını istedi. Öğrencilerden çok çalışmalarını da isteyen Töre, ailelerine, öğretmenlerine ve yaşadığı topluma karşı her zaman saygılı olmaları gerektiğini kaydetti.

Meclis Şehit Cengiz Ratip Kütüphanesi’ni de ziyaret eden öğrenciler, ardından Meclis Genel Kurul Salonu’na geçti. Burada Meclis Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan tarafından öğrencilere bilgiler verildi.

Öğrenciler, genel kurul salonunda kürsüden “andımızı” ve Mustafa Kayabek’in yazdığı ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yaşamında her zaman seslendirdiği “Benim iki bayrağım var” şiirini okudu.

Şiir, aynı zamanda Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın resmi ile birlikte poster olarak çocuklara hediye edildi.