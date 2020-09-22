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Serdar Denktaş, kendi seçim şarkısını seslendirdi

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Serdar Denktaş, kendi seçim şarkısını seslendirdi

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, kendi seçim şarkısını yakın ailesi ve müzisyen dostlarıyla birlikte seslendirdi.

Serdar Denktaş’ın ofisinden yapılan açıklamada, böylece Denktaş’ın KKTC seçimleri tarihinde daha önce görülmemiş bir ilke imza attığı belirtildi.

Söz ve müziğini Süleyman Akosman ve Rauf Denktaş’ın yaptığı Kıbrıs’a özgü yerel tınılarla süslü “Sevdamız memlekettir” isimli şarkıda Denktaş hem gitar çaldı, hem şarkı söyledi.

Şarkıda Denktaş’a geçmişte beraber birçok kez sahne aldığı müzisyen arkadaşları Bülent Berkay, Erhan Özbeşer, Özgün Şonya ile birlikte Rasıh Reşat ve ünlü sanatçı Eril Cambaz eşlik etti. 

Açıklamada,  şarkının videosun kısa sürede on binlerce izlenme ve yüzlerce beğeni aldığı ifade edildi. 

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