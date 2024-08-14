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Şehit gazeteci Adem Yavuz, saldırıya uğradığı yerde anıldı

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Şehit gazeteci Adem Yavuz, saldırıya uğradığı yerde anıldı
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasını izlediği sırada Rumlar tarafından şehit edilen gazeteci Adem Yavuz için, bu sabah anma töreni düzenlendi. Yavuz, Küçük Kaymaklı’da Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede, saldırıya uğradığı yerde anıldı.
Anma törenine; şehit yakınları, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Subaylar ve Astsubaylar Derneği, Erenköy Mücahitleri Derneği, Polis Emeklileri Derneği yetkilileri ve üyeleri katıldı.
Tören, 14 Ağustos 1974'te Adem Yavuz’un, meslektaşı Ergin Konuksever ile birlikte yaylım ateşinde kalarak araç içinde vuruldukları Küçük Kaymaklı'nın bugün Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan bölgesinde yapıldı.
Törene katılanlar, gruplar halinde BM görevlileri eşliğinde ara bölgeye geçti ve saldırıya uğrayan araçlardan birinin bulunduğu noktaya götürüldü.
Törende araca çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
 
Rumlar, şehit Yavuz'a ikinci saldırıyı hastanenin bahçesinde gerçekleştirmişti

Öte yandan, ilk saldırıda hafif yaralanan Yavuz’un, Rumlar tarafından ikinci kez uğradığı silahlı saldırı şehit olmasına yol açmıştı.
Rumlar, yaralı olarak hastaneye kaldırılan şehit Adem Yavuz'a ikinci saldırıyı hastanenin bahçesinde gerçekleştirmişti.
Türk tarafının girişimleriyle Türk kesimine iade edilen ve ağır yaralı olarak Adana Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Adem Yavuz, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 26 Ağustos 1974'te Adana Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şehit düşmüştü.
 
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