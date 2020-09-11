Şehit Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda F16'larla gövde gösterisi

Bugün tamamlanması planlanan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı, 13 Eylül’e dek uzatılırken, Tatbikatta, F-16 savaş uçaklarıyla hava hücum görevinin icra edildi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda, F-16 savaş uçaklarıyla hava hücum görevinin icra edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi."

TATBİKAT 13 EYLÜL'E KADAR UZATILDI

Bugün tamamlanması planlanan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı, 13 Eylül’e dek uzatıldı.

Açıklama Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca, 6-11 Eylül tarihleri arasında Sadrazamköy tatbikat alanında Türkiye’den kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının da katılımıyla icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı görülen lüzum üzerine 13 Eylül pazar akşamına kadar devam edecektir” denildi.