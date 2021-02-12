“Şehirleri gülistan yapmaya geldik”

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, “Kuzey Kıbrıs’taki şehirleri gönlümüzdeki aşkla gülistan yapmaya geldik” dedi

Protokol imza töreninde konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, imzayla Kuzey Kıbrıs’taki belediyelerin yapısal dönüşümüne katkı yapacaklarını belirtti.

Vatandaş odaklı gönül belediyeciliğinin önemine işaret eden Şahin, kendilerinin bunu başardığını ve KKTC’de de başarılması için çalışacaklarını söyledi. Şahin, “Kuzey Kıbrıs’taki şehirleri gönlümüzdeki aşkla gülistan yapmaya geldik” dedi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, imzalanan protokolün yerel yönetimler konusunda hedef ve insan odaklı çalışmalarına ivme kazandıracağını kaydetti ve protokolün hayırlı olmasını diledi.

