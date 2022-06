Savaşan “Çocuklar insanlığın ortak umudu”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Her çocuğun öncelikle sağlık, eğitim ve diğer bütün imkanlardan yararlanma ve barış içinde bir dünyada hayatın bütün güzelliklerini yaşama hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayan Dr. Ahmet Savaşan, çocukların insanlığın ortak umudu, geleceği ve en önemli hazinesi olduğunun altını çizdi.



ADALETSİZLİĞİNDEN EN FAZLA ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR…

Günümüzde yaşanan savaşlardan, gelir adaletsizliğinden, yoksulluktan, eğitimdeki eşitsizliklerden, salgın hastalıklardan en fazla çocukların etkilendiğine ve zarar gördüğüne dikkat çeken Savaşan, Dünyanın bir bölgesinde çocuklar neşe içinde oynarken, başka bir coğrafyada çocukların savaşın, açlığın, yoksulluğun, eğitimsizliğin pençesinde olmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.



ÇOCUKLARIN HUZURLU BİR DÜNYA’DA YAŞAYABİLMESİ İÇİN ÜLKELERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR…

Başta eğitim olmak üzere, sağlık ve barınma sorunu olmayan, her türlü istismardan korunmuş, üreten, özgüveni yüksek, düşünen, karar veren, çevresi ile olumlu iletişim kuran, kendini geliştirmiş ve geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek için çaba gösteren milletlerin, gelişmelerini sürdürebileceğine dikkat çeken Ahmet Savaşan, dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun bütün çocukların ayrım gözetmeksizin her açıdan erişilebilir ve huzurlu bir Dünya’da yaşayabilmesi için bütün ülkelere önemli görevler düştüğüne işaret etti.



SEVGİ, EĞİTİM, YAŞAM, SAĞLIK VE KORUNMA HAKKI ÇOCUKLARIN EN DOĞAL HAKLARIDIR…

Geleceğin teminatı olan çocukların özel bir duyarlılığa ve güvenilir bir korumaya ihtiyacı olduğunu belirten Dr. Ahmet Savaşan, “unutulmamalıdır ki sevgi, eğitim, yaşam, sağlık ve korunma hakkı çocukların en doğal hakları, çocuklara da bu hakları sunmak sosyal devletin gereğidir. Çocuklarımıza ülkemizde bu hakları en iyi şekilde sunabilmek ancak ve ancak iktidar, muhalefet ve diğer bütün paydaşların samimiyetle birlikte çalışması ile mümkündür. Evrensel barışa çocukların kalplerindeki sevgi ve ümitlerin yeşermesine imkan verilmesi halinde ulaşılabileceği ortadadır. İnanıyorum ki hep birlikte çalışarak bu alanda gereken adımları atacak ve başarılı olacağız” dedi.



SEVGİ, HUZUR VE BARIŞ DOLU BİR YAŞAM DİLİYORUM…

Ahmet Savaşan konuşmasının sonunda böylesi özel bir günde yaptıkları pek çok nitelikli etkinlik ile öğrencilerini mutlu eden Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü, öğretmenleri, okul aile birliği ve emeği geçen herkesi kutlayarak, “bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, sevgi, huzur ve barış dolu bir yaşam sürdürmelerini temenni ederek Dünya Çocuk Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.