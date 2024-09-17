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Şarkılar, Şampiyon Melekler için söylendi

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Sevilen sanatçı Korhan Saygıner, Şampiyon Melekler Derneği yararına Moe Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi

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Şarkılar, Şampiyon Melekler için söylendi
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Türk pop müziğinin sevilen ismi Korhan Saygıner, 14 Eylül’de Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Moe Açık Hava Sahnesi'nde unutulmaz bir konser verdi.

Sanatçının tüm gelirini Şampiyon Melekler Derneği’ne bağışlayacağı bu özel etkinlik, büyük bir ilgiyle karşılandı.

Konsere katılan kalabalık, Saygıner’in enerjik sahnesi eşliğinde, hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek geceye renk kattı.

Gecenin sürprizlerinden biri, Zuhal Topal’ın sahneye davet edilmesiydi. Saygıner ile birlikte bir şarkı seslendiren Topal, seyircilerden büyük alkış aldı ve konserin anlamına anlam kattı.

Hem müzikal performansıyla hem de anlamlı yardımlaşma mesajıyla hafızalarda yer eden konser, Şampiyon Melekler Derneği’ne önemli bir katkı sağlayacak. Moe Açık Hava Sahnesi'nde yaklaşan diğer etkinlikler kapsamında, 20 Eylül’de Güldür Güldür, 24 Eylül’de Cem Yılmaz, ve 4 Ekim’de Ata Demirer de Moe Açık Hava Sahnesi’nde sahne alacak.

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