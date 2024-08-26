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Şarkılar, Şampiyon Melekler için söylendi

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Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına Salamis Antik Tiyatrosu’nda düzenlenen Levent Yüksel konseri olağanüstü bir katılım ile gerçekleştirildi

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Şarkılar, Şampiyon Melekler için söylendi
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Türkiye'nin ünlü sanatçısı Levent Yüksel, önceki gece Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına Salamis Antik Tiyatrosu’nda düzenlenen gecede konser verdi.

Pulya Festivali çerçevesinde Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleştirilen konsere binlerce kişi katıldı.

Gecenin açılışında yapılan konuşmalarda Şampiyon Meleklerin unutulmayacağı vurgulanarak, adalet talepleri yineledi.

Konuşmaların ardından sahne alan Levent Yüksel birbirinden güzel parçalarıyla izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına Salamis Antik Tiyatrosu’nda düzenlenen Levent Yüksel konserine katıldı.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, “Kalbimiz her zaman Şampiyon Melekler için atacak” dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya’nın Şampiyon Melekler'in adının yaşatılması ve adaletin yerini bulması için büyük uğraş verdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Adaletin yerine gelmesi için yüreğimiz mahkeme salonlarında atıyor. Şampiyon Meleklere borcumuzdur. İsias ortak davamızdır. Bu acı hepimizindir ve acıyı unutmamız mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

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