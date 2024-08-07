Şarkılar hep birlikte söylendi

Lefkoşa’da Zahra Sokak’ta “İki Toplumlu Konser ve Halk Dansları Gösterisi” yapıldı

Lefkoşa Zahra Sokak’ta, önceki akşam, “İki Toplumlu Konser ve Halk Dansları Gösterisi” yapıldı. Etkinlik, hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rum sanatçıların şarkılarına ve danslarına ev sahipliği yaptı.

Etkinlik, Uluslararası Gençlik Günü'nü kutlamak ve gençlerin topluma olan hayati katkılarını vurgulamak amacıyla AB Bilgi Merkezi ve Halk Sanatları Derneği (HASDER) işbirliğiyle Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinlikte, her iki toplumdan genç yetenekleri bir araya getiren “Let's Sing Together” İki Toplumlu Müzik Grubu'nun performansları yer aldı.

Ayrıca, HASDER ve Klirou Kültür ve Spor Derneği (PAOK) tarafından oynanan halk dansları gösterileri de izleyicilerle buluştu.

Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında etkinliklerin devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, 8 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de AB Bilgi Merkezi'nde halka açık bir belgesel film gösterimi ve söyleşi düzenlenecek.

Yönetmen Cemal Yıldırım'ın "Süt Babam" adlı belgeselinin Türkçe dilinde olacağı, İngilizce ve Yunanca altyazının da yer alacağının belirtildiği açıklamada, gösterimin ardından yönetmen ve belgeselde yer alan kişilerle mini bir söyleşi de gerçekleştirilecek.



