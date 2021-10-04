Sarıçizmeli'nin İmar Planı eylemine 4 belediye başkanından destek

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’in Mehmetçik Bölgesi İmar Planı sürüncemede bırakıldı gerekçesiyle Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesine çadır kurarak başlattığı eyleme, “planlı yaşama destek olmak” gerekçesiyle dört belediye başkanı daha katıldı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan çadır kurmadan eyleme katılırken, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da bakanlığın bahçesine çadır kurdu.

Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar ise eylemdeki başkanları ziyaret etti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı ile ilgili olarak Birleşik Kurulun resmi olarak toplantıya çağrılmadığı gerekçesiyle başladığı eylem çerçevesinde, 29 Eylül Çarşamba gününden beridir Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine kurduğu çadırda kalıyor.

Sarıçizmeli, eyleme başlarken yaptığı açıklamada, Birleşik Kurul resmi olarak toplantıya çağrılana kadar eylemini sürdüreceğini belirtmişti.

Eylemdeki belediye başkanları Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptıkları açıklamada, planlı yaşama geçme isteklerini vurgularken, “yerel yönetimlere güvenilmeli ve yerel yönetimler güçlendirilmeli” mesajı verdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesinde eylemlerini sürdüren belediye başkanlarını ziyaret eden Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar ise, “Belediye başkanları bu hale düşürülmemeliydi” diyerek, eylemin başarılı olmasını diledi.