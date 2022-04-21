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Şehit Tuncer İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği Cumhurbaşkanlığı’na kortej yürüyüşü, renkli görüntülere sahne oldu

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Saray şenlendi
Şehit Tuncer İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’na kortej yürüyüşü düzenledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte Şehit Tuncer İlkokulu’ndan gelen öğrencileri ve öğretmenlerini kabul etti.


Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin ve eşi Sibel Tatar’ın da Şehit Tuncer İlkokulu’ndan mezun olduklarını belirterek, “Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onlara güveniyoruz. Onlar gelecekte ülkeyi yönetecektir. Bu ülkede söz sahibi olacaklardır. Onlara devletin imkanlarıyla sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.


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