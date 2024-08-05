banner913
banner932
Çocuklara dadanan Bangaledeşli, kaçak çıktı
Çocuklara dadanan Bangaledeşli, kaçak çıktı
22 0
Eczacıya cinsel saldırı
Eczacıya cinsel saldırı
176 0
 
62. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
62. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
28 0
Polis Akademisi’ne öğrenci kabul edilecek
Polis Akademisi’ne öğrenci kabul edilecek
26 0
Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı
Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı
79 0
Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor
Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor
29 0
Kapalı Maraş’ı ziyaretçi sayısı 2 milyona ulaştı
Kapalı Maraş’ı ziyaretçi sayısı 2 milyona ulaştı
35 0
banner1032

Şanlı Erenköy Direnişi perşembe günü anılıyor

banner1020

Bu yıl 60'ıncı yıl dönümünün anılacağı Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy şehitleri için perşembe günü Erenköy Şehitliği’nde yapılacak tören saat 10.00’da başlayacak

banner974
Şanlı Erenköy Direnişi perşembe günü anılıyor
banner971
Şanlı Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler perşembe günü Erenköy Şehitliği'nde düzenlenecek törenle anılacak.
Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 60'ıncı yıl dönümünün anılacağı Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy şehitleri için perşembe günü Erenköy Şehitliği’nde yapılacak tören saat 10.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak.
Saygı duruşu, saygı atışı ve istiklal marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Şehitlik Özel Defteri imzalanacak.
Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan, Erenköy – Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende birer konuşma yapacak.
Şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla tören sona erecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.