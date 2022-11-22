Salih Miroğlu mezarı başında anıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Sekreteri ve eski bakan Salih Miroğlu 17’nci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti yetkilileri, Salih Miroğlu’nun ailesi ve sevenleri katıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar anma töreninde yaptığı konuşmada, Salih Miroğlu’nu siyasetten önce tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, Miroğlu’ndan çok şey öğrendiğini dile getirdi. Yenicami Kulüp Başkanlığı yaptığı dönemde Miroğlu’nun kendisine çok destek olduğunu ifade eden Tatar, o dönemde Başbakan olan Derviş Eroğlu ve Salih Miroğlu ile sohbetlerinde futbol ve siyaset konuştuklarını anlattı.

“Her zaman kalplerimizdeki müstesna yerini koruyacak”

Siyasete girişinde Miroğlu’nun etkisi olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Miroğlu’nu özlemle yad etti. Miroğlu’nun samimiyeti, sohbetleri, insan ilişkileri, duayenliği ve bir doktor olarak siyasi görüşü ne olursa olsun sevilen kişiliğiyle her zaman kalplerindeki müstesna yerini koruyacağını vurgulayan Tatar, Salih Miroğlu’nu rahmetle andı.

Miroğlu’nun geride bıraktıkları ve ailesinin çok değerli ve kıymetli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Miroğlu’nun kızının yazdığı şiirlerle kendilerini etkilediğini belirtti. Tatar, Miroğlu’nu, her zaman özleyeceklerini ve onun müstesna yerinin her zaman kalplerde olacağını söyledi.

Talat

2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da, Salih Miroğlu’nun her şeyden önce arkadaşı olduğunu ifade ederek, aynı kuşak olarak yakın arkadaşlıklarının üniversite yıllarından başladığını söyledi.

O yıllardan itibaren Miroğlu ile hep yakın olduklarını dile getiren Talat, siyasi çizgileri farklılaşsa da dostluklarının hiç bitmediğini ifade etti. Yakın arkadaşlıklarının yanı sıra Miroğlu’nun aile doktorları olduğunu da kaydeden Mehmet Ali Talat, dostluklarının siyasi yaşamda da devam ettiğini belirtti.

Girne’de yeni limana giden yoldaki çemberin Miroğlu’nun zamanında olmadığını ifade eden Mehmet Ali Talat, orada bir kaza yaptığını anlattı. Miroğlu’nun Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde oraya bir çember gerektiğini sürekli Miroğlu’na söylediğini dile getiren Talat, sonuçta çember yapımının Miroğlu’nun döneminde başlatıldığını kaydetti. Miroğlu’nun, “O çemberi yaparsak, çemberin adını Talat Paşa koyacağız” dediğini dile getiren Talat, Miroğlu’nun esprili olduğuna değindi.



Miroğlu’nu özlemle ve sevgiyle anan Talat, Miroğlu’na rahmet diledi.

Hasipoğlu

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise konuşmasına, Başbakan Ünal Üstel’in göz tedavisi nedeniyle yurtdışında olmasından dolayı anma törenine katılamadığını ifade ederek, başladı.

Özker Özgür ve Salih Miroğlu’nun iki farklı görüşte olmasına rağmen siyasette hoşgörüyü, sevecenliği elden bırakmadığını vurgulayan Hasipoğlu, “Farklı görüşler, farklı ideolojiler olsa da ülkemizin en yapıcı, en güzel yanlarından biri bu… Çünkü onlar bize bu hoşgörüyü, onlar bize bu birlikteliği aşıladı farklı görüşlerde olunsa da” diye konuştu.

Özker Özgür ve Salih Miroğlu’nun ruhlarının şad olmasını dileyen Oğuzhan Hasipoğlu, Miroğlu’nun kendileri için iyi bir siyasetçi örneği, iyi bir abi olduğunu vurgulayarak, “Biz bu siyaseti, düşüncelerimizi kendisinden öğrendik” dedi.

Miroğlu’nun vefatından önce genel başkanlığa hazırlandığını anlatan Oğuzhan Hasipoğlu, “Partinin lideri olacaktı maalesef ömrü yetmedi” şeklinde konuştu. Hasipoğlu, Miroğlu’nun, hala rehberleri olduğunun altını çizdi.

Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Miroğlu’nun anısı önünde saygıyla eğildiğini belirterek, Miroğlu’nun çok iyi bir hatip olduğunu herkesin bildiğini vurguladı. “Ama hitabetin içi boş olanı değil gerçekten düşünce içereni, siyaset içereni, karşısındakinin söylediğine cevap içereni” diyen Erhürman, bunun son derece özel, önemli ve siyasette ihtiyaç olan bir şey olduğunu kaydetti.

Okumaktan hiç vazgeçmeyen bir insanın hitabetinden bahsettiklerini dile getiren Tufan Erhürman, Miroğlu’nun, herkesin bilip, takdir ettiği yaşamının sonrasına da taşan bir insan sevgisi, diyaloğa, iletişime açık olduğunu ifade etti. Bunların bugün de siyasette ihtiyaç olan şeyler olduğunu yineleyen Erhürman, Miroğlu’nun kaybının hangi görüşte olursa olsun herkes için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Tufan Erhürman, “Onun bıraktığı, iyi ki yaşadı diyebileceğimiz yaşamı bugün de genç kuşaklara çok büyük bir örnek teşkil ediyor diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İzcan

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da, 17’nci ölüm yıl dönümünde Dr. Salih Miroğlu’nu saygıyla, özlemle ve hasretle andıklarını belirterek, Miroğlu’nun çok dürüst bir insan, yurtsever olduğunu ve ülke için doğru gördüğü siyaset temelinde mücadele ettiğini söyledi.

Parlamentoda kısa bir dönem birlikte bulunduklarını dile getiren İzcan, “UBP grubunun en etkileyici konuşmacısı, en etkileyici hatibiydi… Ama sıradan konuşma değil içinde siyaset olan program olan ideoloji olan politika olan bir çizgisi vardı. Onu dikkatle dinlerdim” diye konuştu. Bazen tartışsalar da hiç kavga etmediklerini, hiç birbirlerini kırmadıklarını ifade eden İzzet İzcan, sohbetlerinin abi-kardeş ilişkisi içerisinde sürdüğünü belirtti.

Oygar

Salih Miroğlu’nun eniştesi, Miroğlu Vakfı Başkanı Kamil Oygar da, anma törenine katılan herkese teşekkür ederek, Salih Miroğlu’nun hayatından kesitler paylaştı.

“Salih deyince benim aklıma hep sevecenliği, birleştiriciliği, ara buluculuğu ve insan sevgisi başta olmak üzere bir politikacı profili gelmektedir” diyen Oygar, Miroğlu’nun bunun yanında çok iyi bir hatip olduğunu ve çok kitap okuduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Salih Miroğlu’nun mezarına karanfiller bırakıldı.