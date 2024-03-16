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Salamis Ormanları’na kuş yuvası yerleştirildi

Her Daim Doğa Dostları Grubu, çam kese böceklerinin popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla Salamis Ormanları’na kuş yuvası yerleştirme etkinliği düzenledi.

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Salamis Ormanları’na kuş yuvası yerleştirildi
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Taşkent Doğa Parkı, Karpaz Dostları Derneği, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Toplumsal Varoluş Derneğinin destek verdiği etkinlik 07.00’de Organizasyon Komitesi adına Her Daim Doğa Dostları Başkanı Yusuf Şentuğ’un konuşması ile başladı.
Yapılan açıklamaya göre, Yusuf Şentuğ amaçlarının ormanlara musallat olan çam kese böceklerine karşı onların doğal düşmanları olan baştankara kuşların buralarda çoğalmasını sağlayacak olan kuş yuvaları yerleştirmek olduğunu kaydetti.
“Burada olmaktan çok mutluyuz hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz” diyen Şentuğ’un ardından söz alan Asuman Korukoğlu ise, baştankara kuşları hakkında bilgi verdi.
Daha sonra kuş yuvalarının ağaçlara yerleştirilmesine geçilerek etkinlik tamamlandı.
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