Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bir iş adamının “Sahte evrak düzenleme, sahte evrağı tedavüle” suçlarından 4 yıl hapse mahkum edildiğine dikkat çekti sahte diploma olayına karışanların hapis cezası alacağını vurguladı.

“Üç yıl mı olacak, beş yıl mı olacak” ifadelerini kullanan Özersay “Fasıl 154 Ceza Yasamızın ilgili maddelerine göre karar verilecek...” dedi.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 4 yıl hapis kararı, SAHTE EVRAK DÜZENLEME, SAHTE EVRAĞI TEDAVÜLE sürme konularına ilişkindi. Bu karardan da görüleceği üzere SAHTE DİPLOMA düzenleyenler DE, alanlar DA, alınmasına-verilmesine aracılık edenler DE, tedavüle sürenler DE suçlu oldukları mahkeme önünde ispat edilirse HAPSİ BOYLAYACAKLAR. NET!

Ha bu evrakın türüne göre üç yıl mı olacak, beş yıl mı olacak, dolandırma kastıyla tedavüle sürülmesi durumunda yedi yıla kadar mı çıkacak ona olgular, çeşitli faktörler dikkate alınarak Fasıl 154 Ceza Yasamızın ilgili maddelerine göre karar verilecek...

Sahte diploma işine bulaşanların uykuları kaçacak, kaçsın da zaten...”