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Sahnede “Paraya Hayır” vardı

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19. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde sahne alan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun ‘Paraya Hayır’ oyunu büyük beğeni topladı

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Sahnede “Paraya Hayır” vardı
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun ‘Paraya Hayır’ oyunu sahnelendi.
Flavia Coste’nin yazdığı, Can Kapyalı’nın çevirdiği oyunu Osman Ateş yönetti. “Paraya Hayır” oyununda Kurtuluş Altaylı, Aysel Açelya Bükülmez, Özgür Oktay ve Fuat Zorali rol aldı.
FESTİVALDE İZMİR ŞEHİR TİYATROLARI SAHNE ALIYOR
Festival, bu akşam İzmir Şehir Tiyatroları’nın ‘3 Nalla 1 At’ oyunu ile devam edecek. Oyun RDÜ Kültür Merkezi’nde yer alacak ve saat 20.00’de başlayacak. Festival biletleri online olarak https://biletinial.com/tr-tr/tiyatro/kibris linkinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden alınabiliyor.
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