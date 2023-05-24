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Sağlıklı kalın yaşama yıllar katın

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“Sağlıklı kalın yaşama yıllar katın" seminerlerinin ikincisi Girne'de yapıldı

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Sağlıklı kalın yaşama yıllar katın
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde düzenlenen “Sağlıklı kalın yaşama yıllar katın" seminerlerinin ikincisi Girne’de yapıldı.


Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, tütün ile tütün ürünlerinin zararları, elektronik sigaranın zararları, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularının ele alındığı seminerde, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız konuşmacı olarak katıldı.
Cumhurbaşkanlığı ile belediyelerin iş birliğinde yapılan projenin üçüncüsü, 30 Mayıs Salı günü saat 18.00'de, Erenköy Karpaz Belediyesi iş birliği ile Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı’nda yer alacak.
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