“Sağlıklı Kalın Yaşama Yıllar Katın” seminerinin ilki İskele'de yapıldı… İkinci seminer Girne’de olacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde gerçekleştirilen; tütün, tütün ürünlerinin ve elektronik sigaranın zararları, sağlıklı beslenme ile sağlıklı yaşam konularının ele alındığı "Sağlıklı Kalın Yaşama Yıllar Katın" seminerlerinin ilki dün akşam İskele’de yapıldı.

Verilen bilgiye göre, seminerde Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız konuşmacı oldu.

Cumhurbaşkanlığı ile belediyeler iş birliğinde gerçekleştirilen projenin ikinci bacağı da Girne'de olacak. Buna göre, ikinci seminer,

23 Mayıs Salı saat 18.00'de Girne Belediyesi iş birliğiyle Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilecek.