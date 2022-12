Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından Halkbank sponsorluğunda hazırlanan "Sadiye Destur" belgesel gösterimi dün akşam Lefkoşa AKM’de yapıldı.

KÖDER’den yapılan açıklamaya göre, KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ile Halkbank KKTC Ülke Müdürü Sevda Özen’in ev sahipliğini yaptığı gecede, "Sadiye Destur" belgeseli yanı sıra fuayede HAS-DER’in sorumluluğunda organize edilen Destur’un çeşitli halk dansları dernekleri için diktiği kıyafetlerin sergisi ve gazeteci-yazar Nezire Gürkan ile HAS-DER Başkanı Kani Kanol’un, Destur’la ilgili anıları ve anektodlarını paylaştığı bir söyleşi de düzenlendi.Geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sadiye Destur’un ailesi, halk dansları dernekleri yöneticileri, oyuncuları, halkbilimi çalışması yapan kişilerle sanatseverler de katıldı.Duygusal anların da yaşandığı gecede, Destur’un bir iğne bir iplikle başlayarak sevgi, özveri, cesaret ve emekle harmanladığı terzilik mesleği ve çeşitli zorluklara rağmen bir başarı öyküsüne çevirdiği yaşamı takdir gördü.KÖDER Başkanı Şenay Ekingen yaptığı konuşmada, hayata değer katan kadınlarla ilgili belgesel projesinin, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Ekingen, her hikayede yaşadıkları sevinç ve heyecanın artarak, devam ettiğini dile getirdi.Ekingen konuşmasına şöyle devam etti:“Kültürel kimliğimizin önemli öğelerinden halk dansları kostümleri ile ilgili çalışmalara büyük emek koyan, diktikleriyle var olan güçlü bir kadın, ürettikçe araştıran ve aydınlanan bir usta, bulgu ve bilgisini toplumuyla paylaşan birisi, bu alanda yarattıklarıyla kültürel kimliğimize imzasını atmış bir terzi, kendi deyimiyle bizim kültür hammalımız yani Sadiye Destur’un belgeselini sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.”Şenay Ekingen, Belgeselin hazırlanmasında emeği geçen dernek üyelerine, sponsorlukları için Halkbank’a, süreç içinde özveriyle kendilerine destek veren HAS-DER ve Kani Kanol’a teşekkür etti.Ekingen son olarak, “Bugün konuklar arasında ülkenin farklı bölgelerinden farklı yaş gruplarından insanlar da vardır. Ne mutlu ki herkesin gözünde güzel bir yer bırakan, ürettikleriyle bu dünyada bir iz bırakan bir kişi olan Sadiye Destur’un belgeselini çektik ve toplumla buluşturduk” ifadelerini kullandı.Halkbank KKTC Ülke Müdürü Sevda Özen de, belgesel için isim belirlerken ülkeye değer katan kadınlar arasından birini seçmenin hiç de kolay olmadığını ancak çok değerli kadınlar arasından Sadiye Destur hanımefendinin belgeselini çekmeye karar verdiklerini kaydetti.Türkiye’de 85’inci, KKTC’de 45’inci yaşını kutlayan bankanın, “Önce halk, sonra bankayız” misyonu ile her kesimin bankası olmayı sürdüreceğini ifade eden Özen, sosyal sorumluluk projelerine katkı koymaya da devam edeceklerini belirtti.Sadiye Destur’un, belgeseline sponsor olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Sevda Özen, hayata değer katan kadınlar ile ilgili belgeseller çekerek, çok önemli bir misyonu yerine getiren KÖDER’e de teşekkür etti.Özen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözü ile belgeselde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.