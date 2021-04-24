Saat 12.30’da saygı duruşu ile başlayan törende, Rüstem Tatar’ın özgeçmişinin okunmasının ardından Eski Meclis Başkanı ve Başbakanlardan Hakkı Atun bir konuşma yaptı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun konuşmasıyla devam eden tören, naaş önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve saygı geçişiyle sona erdi

Vefat eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası, eski milletvekili ve maliye bakanlarından Rüstem Tatar için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Saat 12.30’da saygı duruşu ile başlayan törende, Rüstem Tatar’ın özgeçmişinin okunmasının ardından Eski Meclis Başkanı ve Başbakanlardan Hakkı Atun bir konuşma yaptı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun konuşmasıyla devam eden tören, naaş önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve saygı geçişiyle sona erdi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile kardeşleri Erhan Tatar ile Havva Tatar’ın taziyeleri kabul ettiği törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar ve milletvekilleri, bazı parti başkan ve temsilcileri ile sevenleri katıldı.

ATUN: “VİZYON SAHİBİ, EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMSEYEN BİRİYDİ”

Eski Meclis Başkanı ve Başbakanlardan Hakkı Atun, Rüstem Tatar’ın çok yakın bir mesai arkadaşı olarak konuştuğunu kaydetti; Kıbrıs Türk halkı ile devletine Rüstem Tatar gibi hizmet eden bir kişi hakkında konuşmasının kendisi için bir onur olduğunu söyledi.

196-1974 döneminde toz duman içerisinde Rüstem Tatar’la birlikte görev yaptıklarını anlatan Atun, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yanında ve desteğinde çalıştığı için Rüstem Tatar’ın görevinin tümünden zor olduğunu kaydetti. O günün koşullarında mali konularda görev yapmanın herkesin harcı olmadığını belirten Atun, Rüstem Tatar’ın sistemli bir mali ve idari işleyiş oluşturduğunu ifade etti.

En büyük projelerinden bir olan göçmenlerin iskanı projesinde başarı ile, köylerinden atılan 25 bin göçmenin barınağa kavuşturulduğunu anlatan Atun, Rüstem Tatar’ın büyük bir ağırbaşlılık ve güvenle işlerini yürüttüğünü söyledi.

Denktaş’ın yanında uzun yıllar hizmet veren Rüstem Tatar’ın emekliliğinden sonra da Kayıp Şahıslar Komitesi Başkanı olarak gene Denktaş’ın yanında yer aldığını dile getiren Atun, Rüstem Tatar’ın vizyon sahibi, çocuklarının ve tüm toplum çocuklarının eğitimini çok önemseyen bir kişi olduğunu vurguladı.

Atun, Rüstem Tatar’ın bir cumhurbaşkanı yetiştirmenin gururuyla gözlerini yumduğunu da ifade etti ve merhuma rahmet, tüm ailesine de sabır ve baş sağlığı diledi.

SENNAROĞLU: “BİZZAT MÜCADELEYE KATILARAK ONURLU GÖREVLER VERDİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da, Rüstem Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine şahitlik etmekle kalmadığını, bizzat bu mücadeleye katılarak onurlu görevler verdiğini ifade etti.

Rüstem Tatar’a rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine de sabır dileyen Sennaroğlu, Rüstem Tatar’ın güçlü kişiliği ve çalışkanlığıyla tüm Kıbrıs Türk halkına örnek olduğunu, Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği önemli, sevilen sayılan insanlardan biri olduğunu vurguladı.

Rüstem Tatar’ın Denktaş’ın yakın ekibinde görev yapmış, Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe taşımış ekibin mensuplarından biri olduğunu kaydeden Sennaroğlu, geriye kendi değerlerini taşıyan bir aile bıraktığını ifade etti.