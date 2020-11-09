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Ruhi’ye sürpriz doğum günü partisi

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Ruhi’ye sürpriz doğum günü partisi
Mağusa Yaşam Hastanesi Yöneticisi Banu Yavuzoğlu Ruhi, doğum günü heyecanı yaşadı.

Mağusa Yaşam Hastanesi personelinin Banu Yavuzoğlu Ruhi için dün düzenlediği sürpriz doğum günü kutlaması, renkli görüntüler yaşattı.
Doğum günü pastasını arkadaşlarıyla birlikte keserek yeni yaşını kutlayan Ruhi için adeta çiçek ve hediye yağmuru yaşandı.
Sevenleri bu mutlu gününde Banu Yavuzoğlu Ruhi’yi yalnız bırakmazken, Ruhi ise gördüğü yoğun ilgi karşısında hem duygulandı hem de mutluluğunu saklayamadı.
 
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