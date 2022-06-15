Riverside Otel'de çocuklar için muhteşem bir şenlik!

Ülkemizin en gözde otellerinden Riverside Otel, 18 Haziran Cumartesi günü çocuk şenliği düzenliyor. Saat 15.00’da başlayıp saat 23.00’a kadar devam edecek olan şenlikte şişme zıpzıplar, dev maskotlar, havuz oyunları, animatörler, köpük partisi, DJ performansı gibi dolu dolu etkinlikler yer alacak.Çocukların renkli ve eğlenceli bir gün geçireceği etkinlikte ailelerin mutlulukları çocukların heyecan ve coşkusu görülmeye değer olacak. Çocukların gün boyunca doyasıya eğlenmesinin amaçlandığı çocuk şenliğine ilginin yoğun olması bekleniyor.