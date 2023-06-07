Riverside Luna Park’ta çocuklar eğlenceye doyacak

Ülkenin en güzide otellerinden Riverside Garden Resort, yine çok eğlenceli bir organizasyona imza atıyor.16-17-18 Haziran tarihleri arasında Riverside Otel’de kurulacak LunaPark’ta çocuklar eğlenceye doyacak.Atlı karınca, dönme dolap, salıncak, mini tren, gondol, ve uçak gibi çeşitli oyun aletlerinin yer alacağı Riverside LunaPark’ta üç gün boyunca coşku ve eğlence hiç durmayacak.Girişin ücretsiz olacağı Riverside LunaPark’ta ayrıca leziz tatlar ve birbirinden renkli sürpriz aktiviteleri yer alacak.Çocukların aileleriyle unutulmayacak saatler geçireceği bu özel organizasyona ilginin yoğun olması bekleniyor.Riverside LunaPark eğlencesi için 0533 877 35 00-0392 444 3500 nolu telefonlardan rezervasyon yapılabiliyor.