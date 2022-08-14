Retro Çalgıcıları Gazimağusa'da yarın akşam konser verecek

Retro Çalgıcıları Gazimağusa'nın Kurtuluşu Günü nedeniyle yarın akşam konser verecek.
Retro Çalgıcıları adına yazılı açıklama yapan Engin Aluç konserin saat 20:30'da Mağusa Namık Kemal Meydanı'nda yer alacağını kaydetti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.