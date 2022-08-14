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Retro Çalgıcıları Gazimağusa'da yarın akşam konser verecek

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Retro Çalgıcıları Gazimağusa'da yarın akşam konser verecek
Retro Çalgıcıları Gazimağusa'nın Kurtuluşu Günü nedeniyle yarın akşam konser verecek.
Retro Çalgıcıları adına yazılı açıklama yapan Engin Aluç konserin saat 20:30'da Mağusa Namık Kemal Meydanı'nda yer alacağını kaydetti.





 
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