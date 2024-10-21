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Renkli bir gün yaşandı

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"İskele Belediyesi Topçuköy Bal Festivali" renkli görüntülere sahne oldu

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Renkli bir gün yaşandı
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İskele Belediyesi ile Topçuköylü arıcıların katkılarıyla, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin de destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İskele Belediyesi Topçuköy Bal Festivali" dün yapıldı.
Bal üretiminin önemine işaret etmek ve bölgedeki arıcılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla düzenlenen Topçuköy Bal Festivali, protokol tarafından buhurdanlık yakılması ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.
Bal ve ürünlerinin yer aldığı stantların yanı sıra çocuklar için de oyun alanı kurulduğu festival kapsamında İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ve Mesarya Gençlik Müzik Grubu'nun konseri yer aldı.
Gün boyunca çeşitli müzik performansları ve dans gösterileriyle devam eden olan festival, saat 18.30'da tamamlandı.
Topçuköy Bal Festivali, hem arıcılık kültürünü yaşatmayı hem de yerel halkı balın faydaları konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.
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