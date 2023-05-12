“Renkler Paylaştıkça Çoğalır” resim sergisi Şampiyon Meleklerimiz anısına düzenleniyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Another World is Possibble iş birliğinde, 13 Mayıs Cumartesi günü Resim Atölyesi ve Sergisi gerçekleştirilecek.

Geçen hafta yapılması planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan etkinlik Lefkeliler Hanı’nda saat 10:00 ile 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Lefkoşa Belediye Orketrası’nın da müzik dinletisi ile sahne alacağı etkinlikte, resimlerin satışlarından elde edilecek tüm gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.