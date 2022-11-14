banner875
banner815
23 0
Güzellikleri korumasını hiç bilmiyoruz
Güzellikleri korumasını hiç bilmiyoruz
8 0
 
İskele’de birer attılar, birer aldılar
İskele’de birer attılar, birer aldılar
27 0
Cumhuriyet Rallisini Haskasap kazandı
Cumhuriyet Rallisini Haskasap kazandı
46 0
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
20 0
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
27 0
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
39 0
banner878

Rengarenk şölen

banner476

25. Cumhuriyet Şöleni, Lefkoşa Atatürk Stadyumunda gerçekleştirildi

banner825
Rengarenk şölen

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün organize ettiği “25. Cumhuriyet Şöleni” önceki gün Lefkoşa Atatürk Stadyumunda gerçekleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün organize ettiği “25. Etkinlikler, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü ile birlikte organize edilen Cumhuriyet Rallisi ile başlarken, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu ve Bisiklet Sevenler Derneği ile organize edilen “Cumhuriyet bisiklet sürüşü” ile devam etti. Ralli ve bisiklet sürücülerine ödül takdiminden sonra 25. Cumhuriyet Şöleni sahne gösterileri ile sürdü.




Gençlik Dairesi Paşaköy Gençlik Merkezi Halkdansları Topluluğu, Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Halkdansları Topluluğu, Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Master Halkdansları Topluluğu, KKTC Cimnastik Federasyonu, Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası, Akare Dans ve Spor Merkezi, Dancebase Dans Okulu, Yakın Doğu Dans Okulu ve Seyyah Dans Cyprus sahne gösterilerini gerçekleştirdi. Şölen, Ahmet Evan’ın verdiği konser ile son buldu.
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.