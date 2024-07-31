banner913
banner932
Rengarenk bir festival
Rengarenk bir festival
18 0
“Liderlik sorunu var”
“Liderlik sorunu var”
29 0
 
11 yıllık çevre felaketi!
11 yıllık çevre felaketi!
21 0
Bu da oldu!
Bu da oldu!
31 0
"Oğlunuz Türkiye'de diye yalanlar söylendi"
134 0
“Karabulutları temizleyeceğim
“Karabulutları temizleyeceğim"
23 0
2024 bütçesi için 6.7 milyar TL açık bekleniyor
2024 bütçesi için 6.7 milyar TL açık bekleniyor
28 0
banner1032

Rengarenk bir festival

banner1020

Beyarmudu Kültür ve Sanat Festivali, ülkemize konuk olarak gelen ülkelerin gösterileriyle başladı

banner974
Rengarenk bir festival
banner971
Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Beyarmudu Patates, Kültür ve Sanat Festivali başladı.
Festivalin kültür ve sanat dalını oluşturan bölüm önceki akşam ülkemize konuk olarak gelen ülkelerin gösterileri ile ilk önce Köprülü köyü daha sonra ise İncirli köyünde ülkelerine ait yöresel kıyafetleri ile halk dansları gösterilerini sundular.
Beyarmudu Kültür ve Sanat Festivaline bu yıl TürkiyeMeksikaSırbistanPolonya, Hırvatistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ise Beyarmudu Halk Dansları ekibi katılarak önceki akşam her iki köyde de gösterilerini gerçekleştirdiler. Vatandaşların etkinliğe yoğun ilgisinin yanı sıra öneki akşam İncirli köyünde İncirli Sosyal Tesislerinin de açılışı gerçekleştirildi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.