Rengarenk bir festival

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Beyarmudu Patates, Kültür ve Sanat Festivali başladı.
Festivalin kültür ve sanat dalını oluşturan bölüm önceki akşam ülkemize konuk olarak gelen ülkelerin gösterileri ile ilk önce Köprülü köyü daha sonra ise İncirli köyünde ülkelerine ait yöresel kıyafetleri ile halk dansları gösterilerini sundular.
Beyarmudu Kültür ve Sanat Festivaline bu yıl Türkiye, Meksika, Sırbistan, Polonya, Hırvatistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ise Beyarmudu Halk Dansları ekibi katılarak önceki akşam her iki köyde de gösterilerini gerçekleştirdiler. Vatandaşların etkinliğe yoğun ilgisinin yanı sıra öneki akşam İncirli köyünde İncirli Sosyal Tesislerinin de açılışı gerçekleştirildi.
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