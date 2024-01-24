REK-DER, Lefkoşa'daki reklamcılarla bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Birliği Derneği (REK-DER), Lefkoşa'daki reklamcılarla bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.

Lefkoşa'da faaliyet gösteren reklamcıların katılımıyla Merit Lefkoşa Otel'de kahvaltılı bir etkinlikle başlayan buluşmanın ardından istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, REK-DER Başkanı Suat Bora Durdu, derneğin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Durdu, derneğin vizyonunu, misyonunu ve sektöre sağlayacağı katkıları vurgulayarak; ayrıca derneğin hedefleri, projeleri ve stratejileri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Toplantının sonunda, REK-DER Başkanı Suat Bora Durdu ve REK-DER Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Özbekoğlu tarafından katılımcı üyelere katılım belgeleri takdim edildi.