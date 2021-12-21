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Rehberler Birliği'nin yeni başkanı Dener Öymen oldu

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Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) Genel Kurulu sonucunda Yönetim Kurulu: Dener Öymen (Başkan), Sabri Abit (Asbaşkan), Dilem Emin (Genel Sekreter), Serkan Ceryan (Mali İşler Sorumlusu), Engin Şah (Faal Üye), Ayla Aykut (Faal Üye) ve Umut Eserer (Faal Üye) oluştu

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Rehberler Birliği'nin yeni başkanı Dener Öymen oldu
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 Turist rehberlerinin örgütlü bulunduğu, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) Genel Kurulu, 18 Aralık’ta gerçekleştirilirken yeni başkan Dener Öymen oldu.

KITREB’den verilen bilgiye göre, 2021 - 23 dönemi arasında görev yapacak yetkili organlar şu şekilde belirlendi.

Yönetim Kurulu: Dener Öymen (Başkan), Sabri Abit (Asbaşkan), Dilem Emin (Genel Sekreter), Serkan Ceryan (Mali İşler Sorumlusu), Engin Şah (Faal Üye), Ayla Aykut (Faal Üye) ve Umut Eserer (Faal Üye)

Disiplin Kurulu: Ömer Duman, Aslı Gönen, Merih Nigar, Saodat Tairova, Nimet Özata

Denetleme Kurulu: Alper Enginsu, Fethi Özboğaç, Aslıhan Kani

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