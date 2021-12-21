Rehberler Birliği'nin yeni başkanı Dener Öymen oldu

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) Genel Kurulu sonucunda Yönetim Kurulu: Dener Öymen (Başkan), Sabri Abit (Asbaşkan), Dilem Emin (Genel Sekreter), Serkan Ceryan (Mali İşler Sorumlusu), Engin Şah (Faal Üye), Ayla Aykut (Faal Üye) ve Umut Eserer (Faal Üye) oluştu

Turist rehberlerinin örgütlü bulunduğu, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) Genel Kurulu, 18 Aralık’ta gerçekleştirilirken yeni başkan Dener Öymen oldu.

KITREB’den verilen bilgiye göre, 2021 - 23 dönemi arasında görev yapacak yetkili organlar şu şekilde belirlendi.

Yönetim Kurulu: Dener Öymen (Başkan), Sabri Abit (Asbaşkan), Dilem Emin (Genel Sekreter), Serkan Ceryan (Mali İşler Sorumlusu), Engin Şah (Faal Üye), Ayla Aykut (Faal Üye) ve Umut Eserer (Faal Üye)

Disiplin Kurulu: Ömer Duman, Aslı Gönen, Merih Nigar, Saodat Tairova, Nimet Özata

Denetleme Kurulu: Alper Enginsu, Fethi Özboğaç, Aslıhan Kani