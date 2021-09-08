Ramadan Cemil İşletmeleri'nden eğitime önemli katkı

Ramadan Cemil İşletmeleri, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de 36 ilkokula bilgisayar bağışında bulunurken, Arçelik Teknik Servis Stajyer Programı kapsamında iş birliği içerisinde olduğu Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ne de, öğrencilerin 3 proje ile Teknofest’e katılabilmeleri için özel tasarım bilgisayarı bağışladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün bakanlık binasında Ramadan Cemil İşletmeleri’nin yöneticilerini kabul etti.Ramadan Cemil İşletmeleri, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de 36 ilkokula bilgisayar bağışında bulundu.Bakan Amcaoğlu, şirket yetkililerine teşekkür ederken, genelde ülkemize ve özelde eğitime devlet ve özel sektör, birlikte sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.Amcaoğlu, “içinde olduğumuz sıkıntılı dönemde, bağışlarınızla örnek oldunuz, eğitim adına yapılan bu bağışa büyük değer vermekteyiz, bir kez daha teşekkür ederiz” dedi.Ramadan Cemil İşletmeleri’nin bir kuruluşu olan Ram Trading Limited, Arçelik; bu yıl K.K.T.C. distribütörlüğünün 25’inci yılını kutluyor.Şirket yönetimi, 25’inci yıl kutlamaları kapsamında, okullarımıza bu bağışı yapma kararı aldı.Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordine edilen bir projeyle 36 ilkokula bilgisayar bağışı yapıldı.Ayrıca, Arçelik Teknik Servis Stajyer Programı kapsamında iş birliği içerisinde olduğu Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ne de, öğrencilerin 3 proje ile Teknofest’e katılabilmeleri için özel tasarım bilgisayarı bağışladı.Bilgisayarlar, Bakan Amcaoğlu, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Ramadan Cemil İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil, Genel Koordinatör Ramadan Cemil Debbağ, Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Yeşim Özenirler Alagöz ve Ram Trading Arçelik Satış Müdürü Recep Atamer’in katılımlarıyla gerçekleşen bir törenle Bakanlığa teslim edildi.