Ramadan Cemil İşletmeleri'nden 3 bin ürünlük yardım paketi

Ramadan Cemil İşletmeleri, 6 ilçede dağıtılmak üzere 3 bin üründen oluşan hijyen yardım paketi bağışı yaptı

Girne Belediyesi, Ramadan Cemil İşletmeleri’nin, 6 ilçede dağıtılmak üzere 3 bin üründen oluşan hijyen yardım paketi bağışında bulunduğunu bildirdi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Covid-19 salgının yarattığı ekonomik sıkıntılardan etkilenen ihtiyaçlı vatandaşlara yönelik yardımlar devam ediyor. İş insanları ve yardımsever vatandaşların ihtiyaçlı vatandaşlara yönelik gıda ve hijyen paketi dağıtımları, belediyeler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.

Ramadan Cemil İşletmeleri bağışı için Girne Belediyesi’nde düzenlenen sembolik törene, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Mağusa Belediyesi temsilcileri, Ramadan Cemil İşletmeleri yöneticileri katıldı.

Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil, Covid 19 salgınında hijyen konusunun büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, şirket olarak hijyen ürünlerinden oluşan bir bağışta bulunmayı tercih ettiklerini dile getirdi.

Yardım paketlerinin dağıtımını gerçekleştirecek belediyelere teşekkür eden Işın Ramadan Cemil, yardımların en iyi şekilde yerini bulacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, 2020 Mart ayından beridir ülkenin Covid 19 salgını nedeniyle büyük sorunlarla boğuştuğunu, bu süreçte birçok iş yerinin kapandığını, birçok insanın işsiz kaldığını anımsatarak, birçok iş insanı, kurum ve kuruluşun toplumun ruhunda var olan yardımlaşma dayanışma duygusunu yeniden ön plana çıkardığını söyledi.

Ocak ayındaki ikinci kapanma dönemiyle toplumsal yardımlaşma ihtiyacının yeniden hasıl olduğunu belirten Güngördü, iş insanı kurum kuruluş ve yardımsever vatandaşların yeniden harekete geçtiğini anımsattı ve Ramadan Cemil İşletmelerine teşekkür etti.

Hijyen konusunun, salgından korunmadaki önemine işaret ederek Ramadan Cemil İşletmeleri’ne teşekkürlerini sunan Güngördü, 28 belediye başkanının bu yardım malzemelerini ihtiyaçlı vatandaşlara en doğru en hızlı ve en adil şekilde dağıtacağını kaydetti.

Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, duyarlılığından dolayı Ramadan Cemil İşletmeleri’ne teşekkürlerini sunarak, bu yardımların diğer kurum kuruluş, iş insanı ve yardımsever vatandaşlara örnek olmasını diledi. Özçınar, belediyelerin, ülkede her noktada ihtiyaçlı vatandaşları en doğru şekilde belirleyerek, yardımları en hızlı ve en adil şekilde dağıtacak adresler olduğunu da vurguladı.