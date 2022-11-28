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Queer Wave 2022 Film Festivali başladı

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Kuir Kıbrıs Derneği, Queer Wave - Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali programının yayınlandığını bildirdi.

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Queer Wave 2022 Film Festivali başladı

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Queer Wave 2022’nin, 25 Kasım Cuma günü başladığı ve 4 Aralık Pazar gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Festivalin üçüncü edisyonunda, 15 uzun metrajlı film, 5 Kıbrıslı giriş ve 60’tan fazla Kıbrıs prömiyeri olmak üzere toplam 70 film gösterileceği ifade edilen açıklamada, bu yılki programın, retrospektifleri, belgeselleri, animasyon filmleri ve aile dostu bölümleri bir araya getireceği kaydedildi.

Temel insan haklarından yoksun olan ülkelerle dayanışmanın bir göstergesi olarak İran, Ukrayna ve Filistin’den üç kısa film de gösterileceği belirtilen açıklamada, programa “queerwave.com”, biletlere “soldoutticketbox.com” web sitelerinden ulaşılabileceği ifade edildi.
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