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“Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” tiyatro severlerle buluştu

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Girne’de “Girne Arkın Group Fest 23” kapsamında dün akşam Amfi Tiyatro'da “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” sahne aldı.

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“Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” tiyatro severlerle buluştu
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahne tasarımı, kostüm ve müzikleriyle güzel bir atmosfer yaratan müzikal, seyircilere sanatın büyüsüne kapılarak keyifli bir gece geçirme fırsatı sundu. 
Girne Tiyatro Su’nun sahneye koyduğu müzikali Burçhan Göze kaleme alırken, yönetmenliğini ise Derman Atık ve Cenk Gürçağ üstlendi.
Farazi bir çağda farazi bir Kıbrıs krallığını anlatan iki perdelik bir komedi olan “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali”, günümüz siyasetine yaptığı göndermeler ve örneklemelerle seyircilere duygusal ve düşünsel bir yolculuk sundu.
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