Prof. Mark Deuze, YDÜ’ye geliyor

Dünyaca ünlü gazeteci ve akademisyen Prof. Dr. Mark Deuze, medyanın geleceğini YDÜ’nün düzenlediği söyleşide masaya yatıracak

Medya ve iletişim çalışmaları alanında dünyaca tanınan akademisyenlerden olan Amsterdam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mark Deuze, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün düzenlediği çevrimiçi söyleşiye konuk olacak. “The Future of Media: The Role and Practice of Journalism” (Medyanın Geleceği: Gazeteciliğin Rolü ve Uygulamaları) başlığını taşıyan söyleşi, Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özen Çatal’ın moderatörlüğünde 24 Ekim Pazartesi günü saat 11.00’de çevrimiçi gerçekleşecek.Gazetecilik ve medya çalışmaları alanında on bir basılı kitabı ve çok sayıda yayını bulunan Prof. Dr. Mark Deuze’nin konuk olacağı söyleşi YouTube’da “Yakın Doğu Üniversitesi Official” hesabından da canlı olarak izlenebilecek. Söyleşi, or.Yeni teknolojilerinin ışığında medyada yaşanacak olası değişikliklerin gazetecilik mesleğine olan etkilerinin konuşulacağı söyleşi İngilizce olarak gerçekleşecek. Deuze ile yapılacak söyleşiye, https://www.youtube.com/watch?v=V-vzERMCF0w linkinden ulaşmak mümkün olacak.Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay, gelişen teknoloji ile artan internet ve sosyal medya kullanımının en çok dönüştürdüğü alanların başında medyanın geldiğini vurgulayarak, “Gazetecilik bölümünde eğitim gören öğrencilerimizi, zamanın gereklerine uygun bir meslek anlayışı ile yetiştirmek en önemli önceliklerimizden biri” dedi.Doç. Dr. Atay, “Dünyada bu alanın en önemli akademisyenlerinden biri olan Amsterdam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mark Deuze’yi, medyanın yaşadığı dönüşümü ve medyanın geleceğini konuşmak üzere öğrencilerimizle buluşturmak bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.Yetkin akademik kadrosuyla yürüttükleri eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, alanlarında dünyanın önemli isimlerini öğrencileri ile buluşturarak yeni bakış açıları kazandırmak istediklerini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Dolunay, “Üniversitemiz genelinde olduğu gibi, fakültemizde de kuramsal temeller ve güncel yaklaşımların bütünlüğüyle sürdürdüğümüz eğitim bağlamında anlamlı bir etkinlik olacak” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Dolunay, “Yakın Doğu Üniversitesi resmi Youtube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak etkinliğe başta iletişimciler olmak üzere, bilim insanları ve tüm ilgilileri davet ediyoruz” dedi.