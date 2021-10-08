Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Çağla Gür, projenin, toplumsal ruh sağlığını desteklemeye yönelik önleyici bir psiko-eğitim projesi olduğunu belirtti. Gür, çocukluk yıllarından itibaren bireylerin olumlu düşünmeye, olaylara farklı perspektiflerden bakabilmeye, duyguları dengede tutmaya, kendini geliştirme ve olumsuzluklarla daha kolay baş edebilmeye ilişkin bir yaşam tarzı benimsemeye yönelik yaşantı örüntülerini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Uluslararası Final Üniversitesi işbirliğinde “Pozitif Okullar” temasıyla hayata geçirilecek “Pozitif Düşünme ve İyi Oluş Eğitimi Projesi” tanıtıldı.

Tanıtım toplantısında, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Halil Kamışlı ile diğer yetkililer hazır bulundu.

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Çağla Gür, projenin, toplumsal ruh sağlığını desteklemeye yönelik önleyici bir psiko-eğitim projesi olduğunu belirtti. Gür, çocukluk yıllarından itibaren bireylerin olumlu düşünmeye, olaylara farklı perspektiflerden bakabilmeye, duyguları dengede tutmaya, kendini geliştirme ve olumsuzluklarla daha kolay baş edebilmeye ilişkin bir yaşam tarzı benimsemeye yönelik yaşantı örüntülerini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

KASIM’DA BAŞLAYACAK EĞİTİMLER İÇİN BAŞVURULAR 11 EKİM’DE

3 aşamada gerçekleştirilecek projenin ilk aşamasında öğretmen ve ebeveynlere, temel bilgiler ve kişisel gelişime yönelik eğitim verilecek. 5 Kasım’da başlayacak olan öğretmenlere yönelik 8 haftalık (her hafta 2 ders saati toplam 16 ders saati) eğitim, perşembe günleri 18.30’da çevrim içi olarak Moodle üzerinden gerçekleştirilecek. Ücretsiz olan eğitimden başarılı olanlara sertifika verilip, ikinci aşamaya geçme hakkı tanınacak.

Başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler, 11-28 Ekim tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na ait web portalı üzerinden kayıt yapabilecek. Eğitime katılmak isteyen ebeveynler ise, 11-30 Ekim tarihleri arasında [email protected] veya 5338738983 numarasından başvuru yapabilecek.

13 Kasım’da başlayacak ve cuma günleri saat 18.30’da başlayacak 4 haftalık ebeveyn eğitimi de ücretsiz olarak Zoom platformu üzerinden sağlanacak.

Projenin ikinci aşamasında ise, ilk aşamada başarılı olan öğretmenlere yönelik pozitif düşünme bağlamında okullara uygulamaya yönelik eğitimler (bahar dönemi-8 haftalık) verilecek olup, son aşamasında akademisyenlerin bilgilendirileceği ve bildirilerle katılım göstereceği bir sempozyum yapılacak.

HATİPOĞLU: “MAKSİMUM FAYDA SAĞLAYACAĞI İNANCINDAYIZ”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, UKÜ ile imzaladıkları işbirliği protokolü çerçevesinde birçok önemli proje ve eğitimler gerçekleştirdiklerini söyledi. Hatipoğlu, bu işbirliği sayesinde ve paydaşların da desteğiyle, özelde çocuk ve gençler, genelde ise toplumun faydasına olacak, bağımlılıkların önlenmesi ve farkındalığın artırılması yönünde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Öğretmen ve ebeveyn eğitimi üzerinde durularak, hem kişisel gelişime, hem de çocuklara yönelik uygulamaları içeren bu çalışmanın topluma maksimum fayda sağlayacağına inandığını kaydeden Hatipoğlu, projeye destek olan diğer kurumlara da teşekkürlerine ileterek, proje ekibine başarılar diledi.

UZUN: “AMACIMIZ ÖNCE İNSANI GELİŞTİRMEK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ise, Milli Eğitim Bakanlığı’nın asli görevi olan toplum gelişimine katkı koymak amacıyla tüm paydaşlarla birlikte çalışmayı görev bildiğini belirtti. Uzun, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da bu tür projeleri her zaman desteklediğini kaydetti.

Projenin önemine değinen Uzun, pozitif düşünebilmenin kişinin gelişimine doğrudan bağlı olduğunu ifade ederek, projenin başarılı olabilmesi için dilek ve temennilerini sundu. “Amacımız her şeyden önce insanı geliştirmek” diyen Uzun, bu bağlamda hiçbir zaman işbirliğinden kaçınmayacaklarını ve paydaşlarla birlikte yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Daire olarak, geçen yıldan beri yaklaşık 30’a yakın bilim insanıyla farklı alanlarda ebeveynlere eğitimler sunmaya çalıştıklarını kaydeden Uzun, yine bu akşam canlı yayın üzerinden liderlik ve girişimcilik üzerine yılın ilk eğitiminin verileceğini belirtti.

NADİRİ: “ANNE BABALARA, EĞİTMENLERE VE ÇOCUKLARA POZİTİF DÜŞÜNCEYİ AŞILAMAK ÇOK ANLAMLI”

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri de, çevrim içi olarak toplantıya katılarak, UKÜ’nin böyle bir projede yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Nadiri, yaşadığı sağlık probleminden dolayı toplantıya fiziksel olarak katılamadığını ve bu süreçte pozitif düşünmenin önemini birebir tecrübe ettiğini ifade ederek, “Bu projenin öneminin hep altını çiziyorum. Anne babalara, gelecek nesillerini yetiştirecek eğitmenlere, geleceğimiz çocuklara pozitif düşünceyi aşılamak bence çok anlamlı” dedi.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla kampüsün tekrardan eski haline dönmesinden de duyduğu heyecanı belirten Nadiri, alınan tedbirlerle yüz yüze eğitimin devamı temennisinde bulundu. Nadiri, üniversitelerin bilgi birikimini kampüs içerisinde tutma değil, bu bilgi birikiminin topluma katkı yapacak şekilde kullanması görevi olduğunu kaydetti ve bu bağlamda çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

KAMIŞLI: “DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLMEK İÇİN POZİTİF BAKABİLEN BİREYLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Halil Kamışlı ise, Uluslararası Final Üniversitesi’nin böyle bir projede yer almasından gurur duyduğunu belirterek, projenin diğer ortaklarına şükranlarını sundu.

Üniversitelerin sadece eleman yetiştirme sorumluluğu olmadığını, aynı zamanda toplumun gelişimine katkı sağlamakla da görevli olduğunu ifade eden Kamışlı, farklı kurumların böyle bir projede bir araya gelmesini “şanslı bir durum” olarak nitelendirdi.

Pozitif düşüncenin önemine dair kendi hayatından örnekler veren Kamışlı, projenin hedef kitlesinin çok doğru belirlendiğine işaret etti. Kamışlı, ebeveyn ve öğretmenlere pozitif düşünce becerisi kazandırılmadığı sürece, çocuklardan bunun beklenemeyeceğini belirterek, “Hiçbir mutsuz dünyayı değiştiremez. Mutlu insanlar dünyayı değiştirebilir. Bunun içinde pozitif bakan bireylere ihtiyacımız vardır” ifadelerini kullandı.