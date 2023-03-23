Polisten doğaya iki bin fidan

Polis Genel Müdürlüğü personeli tarafından, Mersinlik bölgesinde 2 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdi

Mersinlik bölgesinde 21 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen orman yangını sonucu yanarak zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılıp yeşermesine katkı yapmak adına dün, Polis Genel Müdürlüğünde görevli 350 personel tarafından, 2 bin adet fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Polis Genel Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine, Polis Genel Müdür Vekili Kasım Kuni ve İlçe ve Bölüm Müdürlerinin yanı sıra, polis teşkilatının çeşitli birimlerde görev yapan polis, itfaiye ve sivil hizmet görevlileri ile Polis Okulu Müdürlüğünde temel eğitimlerini görmekte olan polis ve itfaiye aday adayları katıldı.

Etkinlikte konuşan Polis Genel Müdür Vekili Kasım Kuni; Polis Teşkilatı’nın halkın can ve mal güvenliğini sağlamasının yanı sıra, böylesi afetlerde de yaraların sarılması için halkın yanında olduklarını ve her türlü katkıyı yapmaya devam edeceklerini belirtti. PGM Vekili Kuni ayrıca, daha yaşanabilir bir çevre için herkesi yangınlara karşı daha bilinçli ve duyarlı olmaya davet etti.

