Polis örgütü kendini geliştirmeyi masaya yatırdı

Polis Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı” Polis Genel Müdürlüğünün temel sorunları arasında öncelikli sırada bulunan teşkilatlanma, personel ve özlük konuları, polislik uygulamaları, bina, teknik donanım, lojistik ve bilişim ihtiyaçları konularında yaşanan sorunlar ortaya konuldu, polis örgütünün mevcut durum analizi yapıldı ve atılacak adımlarla ilgili yol haritası belirlendi

Polis Genel Müdürlüğü tarafından Polis Okulu Müdürlüğünde “Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, çalıştayda, Polis Genel Müdürlüğünün temel sorunları arasında öncelikli sırada bulunan teşkilatlanma, personel ve özlük konuları, polislik uygulamaları, bina, teknik donanım, lojistik ve bilişim ihtiyaçları konularında yaşanan sorunlar ortaya konuldu, polis örgütünün mevcut durum analizi yapıldı ve atılacak adımlarla ilgili yol haritası belirlendi.

Polis örgütü bünyesinde ilk kez düzenlenen ve Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen çalıştaya, KTBK Komutanı Tümg. Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu’nun yanı sıra, çeşitli birimlerde görev yapan polis mensupları, Güvenlik Kuvveleri Komutanlığı temsilcisi, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı, Trafik Dairesi Müdürü, Başbakanlık Personel Dairesi, Devlet Planlama Örgütü, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı temsilcileri katıldı.



Çalıştayla ilgili yapılan açıklamada, polis örgütü bünyesinde yapılacak çalışmalar ile çağın gereklerine göre yönetsel, fiziksel, donanım açısından olması gereken çağdaş bir yapıya kavuşma, personelin motivasyon, ortak inanç ve bağlılık duygularını geliştirme ve devamlı surette ölçülüp denetlenebilen bir işleyiş mekanizması oluşturup, halkın rahatlıkla erişebileceği işlevsel bir sistemin oluşturulması planlandığı ifade edildi.

Yapılacak icraatların örgüt içerisinde ve ilgili kurum ve kuruluşlarla değerlendirilebilmesi amacıyla her yıl nisan ve eylül aylarında olacak şekilde çalıştay yapılacağı kaydedildi.