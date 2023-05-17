Polis Halk Koşusu için kayıtlar başladı

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 59’uncu yıldönümü nedeniyle yapılacak "Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri" kapsamında, 18 Haziran 2023 Pazar günü, saat 07:00’da, Lefkoşa Şehir İçi güzergahında, 10 km’lik Polis-Halk Koşusu düzenlenecektir.
KATILIM ÜCRETSİZ DİR.
Koşu Başlama-Bitiş Yeri: Polis Genel Müdürlüğü Protokol Girişi
Koşu Güzergahının Haritası: https://www.plotaroute.com/route/1918877
Su İstasyonları: Güzergah üzerinde, üç ayrı noktada su istasyonu kurulacaktır.
Ödüller: Koşu sonunda tüm sporculara katılım madalyası verilecektir.
Genel Klasmanda 1, 2 ve 3’üncü gelenlere, madalyaları yanında kupa da verilecektir.
Ödül Töreni saat 10:00'da Polis Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
ÖDÜL TÖRENİ VE YAŞ KATEGORİSİ (Erkek) (Kadın)
Genel Klasman : 1, 2 ve 3’üncüye Kupa ve Madalya
+18
19-24 Yaş :1, 2 ve 3’üncüye Madalya
25-29 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
30-34 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
35-39 Yaş: '1, 2 ve 3’üncüye Madalya
40-44 Yaş :1, 2 ve 3’üncüye Madalya
45-49 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
50-54 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
55-59 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
60-64 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
65 ve Üstü :1, 2 ve 3’üncüye Madalya
Koşuya Kayıt: 17 Mayıs 2023 tarihinde başlayıp, 16 Haziran cuma günü, saat 17:00’da bitecektir.
Göğüs Numaraları 17 Haziran 2023 Cumartesi günü, 09:00 - 12:00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda bulunan Atletizm Federasyonu binasında dağıtılacaktır.