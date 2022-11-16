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Piyanist Rüya Taner, Viyana'da resital verdi

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Kıbrıslı Türk piyanist Rüya Taner, Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliğinde tanınmış ünlü bestecilerin eserlerinden oluşan piyano resitali verdi

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Piyanist Rüya Taner, Viyana'da resital verdi
 

Rüya Taner’in piyano resitaline, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler ve çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Ceyhun, piyanist Taner’in Kıbrıs kökenli olduğunu belirterek, günün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle de ayrıca çok önemli olduğunu ifade etti.

Ceyhun, “Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının bütün Türklerin davası olduğunu, bu haklı davayı her yerde savunmaya ve anlatmaya devam edeceklerini” söyledi.

Konuşmanın ardından piyanist Taner, Franz Liszt, Claude Debussy, Kamran İnce gibi tanınmış bestekarların eserlerini seslendirdi.

İlgiyle dinlenen konser sonrasında davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

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